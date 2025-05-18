مصرع شابين دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورهما مزلقانا غير شرعي بقنا

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر حادث دهس مروع أسفل عجلات قطار أثناء مرورهما بدراجة نارية عبر مزلقان غير قانوني بقرية الأشراف القبلية، التابعة لمركز قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار رقم 983 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، ودراجة نارية يستقلها شابان أثناء عبورهما مزلقانًا غير مخصص للمشاة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "ب.ر" البالغ من العمر 31 عامًا، ويقيم بقرية الجبلاو، و"أ.أ" 30 عامًا.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.