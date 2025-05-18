 مصرع شابين دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورهما مزلقانا غير شرعي بقنا - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 3:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مصرع شابين دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورهما مزلقانا غير شرعي بقنا

حماده عاشور
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 3:12 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 3:12 م

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر حادث دهس مروع أسفل عجلات قطار أثناء مرورهما بدراجة نارية عبر مزلقان غير قانوني بقرية الأشراف القبلية، التابعة لمركز قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار رقم 983 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، ودراجة نارية يستقلها شابان أثناء عبورهما مزلقانًا غير مخصص للمشاة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "ب.ر" البالغ من العمر 31 عامًا، ويقيم بقرية الجبلاو، و"أ.أ" 30 عامًا.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك