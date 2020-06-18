 البحرين تدين الاعتداءات التركية والإيرانية على شمال العراق - بوابة الشروق
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البحرين تدين الاعتداءات التركية والإيرانية على شمال العراق

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:35 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:35 م

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية على مناطق في شمال العراق، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتدخلاً سافرًا ومرفوضًا في شؤونه الداخلية.

وأكدت البحرين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - استنكارها التام لتلك الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات، ومساندة الحكومة العراقية في جهودها الوطنية للمحافظة على أمن واستقرار العراق الشقيق.

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