عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تشييع المئات جثمان فتى استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي؛ نتيجة تأثره بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم أمس الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفتى أحمد زاهي داوود 16 عاما، استشهد فجرا إثر جروح أصيب بها خلال المواجهات في بلدة بيتا أمس، حيث أصيب برصاصة في الرأس.

وكان الفتى قد أدخل إلى غرفة العمليات في مستشفى رفيديا الحكومي حيث أجريت له عملية جراحية، لكن الأطباء وصفوا حالته الصحية بأنها بالغة الخطورة، وما لبث أن استشهد فجر اليوم.

وأفادت وكالة «معا» الفلسطينية، بأن الفتى أحمد زاهي داوود يعد رابع ضحية خلال شهر واحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بيتا احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة.