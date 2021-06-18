نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو: نسير على طريق مستقيم لتحقيق مراكز متقدمة

قالت هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي لاعبة ريشة طائرة وتشارك في أولمبياد طوكيو، إنها ستشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة، وذلك بعدما شاركت عامي 2008 في سيدني و2012 في لندن.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أنها كانت تلعب زوجي مختلط حتى عام 2016 ولم تتمكن من بلوع الأولمبياد في ذلك العام، فلعبت «زوجي بنات» مع ضحى هاني، وحصلتا على بطولة إفريقيا ودورة الألعاب الإفريقية وبلغتا نهائيات بطولات عالمية، حتى تمكنتا من الحصول على تصنيف الـ35 على العالم، وبالتالي المشاركة في الأولمبياد.

وأشارت إلى أن الريشة الطائرة لم تسجل تقدمًا كبيرًا في مصر لتكون بين أفضل ثماني دول على العالم، غير أنها أشارت إلى أن تتصدر ترتيب القارة الإفريقية في هذه اللعبة، مؤكدة السير على طريق مستقيم لتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد.

وأوضحت أنها بدأت التأهيل للأولمبياد في توقيت متأخر بسبب إصابتها بفيروس كورونا قبل شهر، مشيرة إلى أنها لم تشارك في آخر بطولة تأهيل لكنها تأهلت للأولمبياد بفضل النتائج التي حققتها مسبقًا.

وأكدت أن مشاركتها في أولمبياد طوكيو هي المحطة الأخيرة لممارساتها للعبة، لكنها ستلعب فيما بعد للتسلية وليس في بطولات رسمية، معربة عن تطلعها لتقديم خدمات لدعم الرياضة في الفترة المقبلة لا سيّما أنها عضوة في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

وتابعت: «اللي مقدرتش أعمله عاوزة أساعد حد إنه يحققه سواء الأسوياء أو ذوي الإعاقة، الحاجات اللي جاية مش هتكون لنفسي أكتر من كونها للشعب».

يُشار إلى أن أولمبياد طوكيو ستبدأ يوم 23 يوليو المقبل وتنتهي في 8 أغسطس بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي في 33 لعبة رياضية.