 بالفيديو.. اندلاع حريق في مصنع للبتروكيماويات بالصين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اندلاع حريق في مصنع للبتروكيماويات بالصين

وكالات
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 3:00 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 3:00 م

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في حريق بمصنع للمواد الكيميائية في شنغهاي، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية، بينما غطت سحب من الدخان الكثيف الأسود سماء المدينة.

واندلع الحريق في مصنع شركة سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية الكبرى حوالي الساعة الرابعة (20,00 ت ج)، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويأتي الحادث بينما تستأنف شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين، نشاطها بحذر بعد أن عُزلت تمامًا لمدة شهرين لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأدى العزل الذي انتهى رسميا في أوائل يونيو، إلى إغلاق المصانع وتعطل سلاسل التوريد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السكان قرب مصنع البتروكيميائيات سمعوا دوي انفجار، ثم تبعه حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء.

ويقول أحد السكان، الذي يبدو بحالة صدمة في أحد الفيديوهات: "احترقت المنطقة بأكملها".

تقع المصفاة قرب الواجهة البحرية، بجوار منتزه طبيعي.

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