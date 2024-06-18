يعاني الزمالك من غيابات كبيرة في صفوفه قبل مباراته أمام فاركو والأهلي في الدوري الممتاز.

الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة، يحاول خلال 8 أيام فقط سرعة تجهيز اللاعبين المصابين لعودة بعضهم للمشاركة مع الفريق سواء في مباراة فاركو والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من الدوري، وبعدها مباشرة مواجهة الأهلي على ستاد القاهرة في مباراة القمة يوم 25 يونيو الجاري.

الإصابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة فاركو والأهلي بغياب 10 لاعبين وهم أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي وشيكابالا وهناك محاولات لتأهيلهم من إصابة الأمامية، بالإضافة لأحمد فتوح الذي يعاني من إصابة فى الكاحل، وسيف الجزيري لمعاناته من إصابة بالعضلة الخلفية ومحمد عاطف.

كما يحاول الجهاز الطبي، سرعة تجهيز كل من مصطفى الزناري، واستمرار البرنامج التأهيلي للثلاثي المصاب بالرباط الصليبي وهم محمود حمدي الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي.