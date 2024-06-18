الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الاتحاد في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، مع الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على فاركو في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر لجدول مسابقة الدوري الممتاز.

بينما يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل تصحيح أوضاعه في جدول الدوري الممتاز والتقدم في ترتيب المسابقة، والعودة للانتصارات مجددا عقب الخسارة أمام الزمالك في آخر مباريات زعيم بالثغر بالدوري قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

لعب الفريقان 125مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 84 مباراة، وفاز الإتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 218 هدفاً وتلقت شباكه 75 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- صفر موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- صفر ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- صفر ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرتين.

أما الاتحاد فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، و4-3 موسم 2018-2019..

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.

هدافو الأهلي أمام الإتحاد حسام حسن برصيد أحد عشر هدفاً، أحمد مكاوي سبعة أهداف، محمد أبو تريكة ستة أهداف، وكل من وجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي خمسة أهداف.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي، محمد دياب العطار "الديبة" ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبد الفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.

يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس ولديه 36 نقطة أيضا لكن عدد مباريات الأهلي أقل.