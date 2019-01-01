إغلاق مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان لليوم الرابع احتجاجا على خطة مكافحة العمالة غير الشرعية



يواصل أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الخميس، إضرابهم العام لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على قرار وزارة العمل اللبنانية مكافحة العمالة غير الشرعية التي تشمل الفلسطينيين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم، أن أهالي المخيم يواصلون ايضا إغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 يونيو الماض حيث تطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.

وانطلقت في 10 يوليو الحالي حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمساعدة من قوى الامن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب، من بينهم فلسطينيون بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط للشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

ويقول وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إن خطة وزارة العمل لمكافحة الأيدي العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، مؤكداً الاستمرار في تطبيق القانون على الجميع.