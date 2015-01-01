ضبط المتهم بالتعدى على نزيل من ذوى الاحتياجات بإحدى دور الرعاية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهم فى واقعة الاعتداء على أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية بالمنوفية "من ذوى الاحتياجات الخاصة".

تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية "التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة"، الكائن مقرها بدائرة القسم، بتضررها من مشرف "مفصول" من الدار المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين.

وأضافت في بلاغها بقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجارى، تتضمن قيام (سائق بذات الدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) بالتعدى بالضرب على أحد نزلاء الدار "من ذوى الاحتياجات الخاصة".

كما أضافت المبلغة بطلب المشكو فى حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل، نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو فى حقه والسائق المذكور.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة (المشكو فى حقه - السائق المتهم - أحد مشرفى الدار المُشار إليها).

وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة.