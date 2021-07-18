نوال الزغبي تنفي إصابتها بالتسمم

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ما اشيع مؤخرا حول إصابتها بالتسمم، أثناء تواجدها بسوريا لإحياء إحدى الحفلات.

وكتبت عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر": "قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

وتعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجمعة الماضية، لوعكة صحية، خلال تواجدها في سوريا لإحياء حفل في منطقة صيدنايا.

وقبل بدء الحفل شعرت "نوال" ببعض التعب قبل صعودها على خشبة المسرح، وتطور الأمر سريعا وزاد الألم، لكنها رفضت الاعتذار عن الحفل والذهاب للمستشفى احتراما للجمهور الذي حرص على الحضور.