طرح الفنان حمادة هلال، اليوم السبت، البرومو الدعائي الأول كليب أغنيته الجديدة "أم أحمد"، عبر حسابه على إنستجرام.

ومن المقرر طرح الكليب يوم الإثنين المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف.

يذكر أن حمادة قدم في رمضان الماضي مسلسل المداح وشاركه في بطولة المسلسل الفنانون أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، ومحمد عز، وجمال عبد الناصر، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادى خفاجة، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وتأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.