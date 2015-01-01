اقتربت ساعة حسم لقب كأس مصر الموسم الماضي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد هذه القمة منافسة قوية بين القطبين وذلك في ظل اقتراب مستواهم في الفترة الأخيرة، بالأخص في بطولة الدوي، حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي ومواطنه جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، في مصر، بينما لعب الثنائي من قبل مرتين في الدوري البرتغالي.

وألقتى سواريش في موسم 2020-2021، عندما كان مدربا لجيل فيسنتي، بفيريرا الذي كان يقود فريق بوافشيتا البرتغالي، مرتين في الدور الأول والثاني.

في الدور الأول حقق سواريش الفوز بنتيجة 2-1، فيما كانت نفس نتيجة الدور الثاني لفريق فيريرا وبالتالي سجل كل مدير فني 3 أهداف في المباراتين.

وبالحديث عن لغة الأرقام، فهذه القمة هي الخامسة لفيريرا، الذي خسر في مباراتين قمة من قبل وتعادل في واحدة، وفاز في مثلها.

ويسعى سواريش لتحقيق أحلام وجماهير الأهلي رغم تواجده على رأس القيادة الفنية منذ فترة قريبة، وذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأحمر.