لاعبو برشلونة يرحبون بـ ليفاندوفسكي بعد وصوله لمعسكر تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد بالترحيب بلاعبي البلوجرانا بعد أن أنضم رسميا إلى صفوف الفريق قادما من بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو بترحيب اللاعبين بانضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة وانضمامه إلى معسكر الفريق المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد أعلن صباح اليوم الإثنين تعاقده بشكل رسمي مع ليفاندوفسكي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب مع إدارة الفريق البافاري.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي رفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى نادي برشلونة خاصة بعد أن أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني اهتمامه باللاعب ورغبته في الحصول على خدماته.