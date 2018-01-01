وزير التعليم: وضعنا معايير قوية لانتقاء المعلمين القادرين على إحداث التغيير والتطوير

• حجازي: الوزارة لا تنسى أسر الشهداء وتقدم لهم الخدمات الهامة في التعليم

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الـ11 للوزارات، والتي نظمها الجانبان بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر؛ بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء، يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة لتوعية الطلاب والاهتمام بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، خالص التحية والتقدير لأسر الشهداء قائلًا: "لولاكم ما كنا هنا الآن"، وأضاف أن مصر لديها 25 مليون طالب، ولكي ننمي الولاء والانتماء اشتركت القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم في هذه الندوات التثقيفية والتي ستحقق مردودًا عاليًا لصالح الجميع، مؤكدا أهمية استدامة هذه الندوات التثقيفية التوعوية.

وأشار الوزير، إلى أنه عند زيارة إحدى المدارس الفنية مؤخرًا لمس الالتزام والانضباط والولاء والانتماء لدى طلابها، موضحا أن عدد المدارس التي تطبق التأسيس العسكري 497 مدرسة ونتمنى التوسع في أعدادها لأن الجيل الحالي يحتاج إلى هذه القيم ليكتسبوا قيمة الإحساس بالمسئولية.

وأكد الوزير، أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف طالب معتز بذاته، فخور ببلاده، يقبل التعددية، قادر على التنافسية، كاشفا عن اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وفق المنظور العالمي يوم 6 أغسطس المقبل، والذي سيضم خبراء دوليين وعالميين ومحليين.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته للجنة المسئولة عن التطوير، بضرورة تضمين قيم الولاء والانتماء في هذه المناهج، والتركيز على المفاهيم الكبرى التي تمكنه من مواصلة التعلم، وليس الحشو، وأن يكون الطالب مستمتعًا بتعلمه ومستمتعًا بحياته أيضًا، بحيث لا يتم تكديس عقول الطلاب بمعلومات تفصيلية ترهقهم.

وكشف حجازي، عن أنه سيتم البدء في وضع الإطار العام للمرحلة الثانوية عقب الانتهاء من الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

وتابع الوزير، أنه بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية سيتم الانتقال إلى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الثانوية وفق مصفوفة المدى والتتابع؛ لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وعن الأسرة المصرية.

وأوضح الوزير، أن ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع شراكة أصيلة وممتدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشراكة مع الكلية الفنية العسكرية في اكتشاف الموهوبين في العلوم والرياضيات على مستوى الجمهورية، والبرمجيات باعتبارها التطور القادم، فضلا عن الدور الهام للأكاديمية العسكرية في استكمال اختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وتابع الوزير، أنه من منطلق اتجاه العالم إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتعليم الإلكتروني، وضعت الوزارة معايير قوية لانتقاء المعلمين القادرين على إحداث التغيير والتطوير، موجهًا الشكر للأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة لمشاركتها وزارة التربية التربية والتعليم لانتقاء هؤلاء المعلمين القادرين على تنمية الولاء والانتماء، وإحداث التغيير المنشود في التعليم والتعلم في ظل التحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن المعلم دوره اختلف ولم يصبح ملقنًا للمعلومات، بل هو المخرج والمنظم لعملية التعليم والتعلم، والوصول بالطلاب للحد الأقصى للأداء.

وقال حجازي: "إننى أعلم جيدًا أنه لابد أن نضع نصب أعيننا أن نتحول من الحد الأدنى فى الأداء إلى الحد الأقصى، ومن الحفظ والتلقين إلى الابتكار والإبداع، ومن الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات ، ومن الفرصة الوحيدة في التقييم إلى الفرص المتعددة لنحصل على أقصى الأداء".

وأشار الوزير، إلى أنه قد تم أيضا عمل حقيبة تدريبية لتدريب المديرين والمعلمين على تنمية الولاء والانتماء، والوعي بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وتابع حجازي: "لا ننسى توجيه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين لولاهم ما كنا نحن هنا الآن، والذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم"، مشيرًا إلى أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم لا تنسى أبدًا أسر الشهداء، وتعمل على تقديم بعض الخدمات لهم في مجال التربية والتعليم.

ووجه اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال كلمته، التحية إلى الحضور، ونقل تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن توجيه القيادة السياسية بضرورة تنمية روح الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب أمل مصر وحاضرها ومستقبلها وقلبها النابض، لذا تطمح الدولة إلى وجود جيل متسلح بالعلم والقيم والمعرفة ويعمل ويتميز و يفكر ويبتكر ،جيل يعلم التنافسية والريادة ويبتكر لذاته وتفتخر به دولته، لذا ترى الدولة أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات الدولة وآمالها المستقبلية.

وأشار اللواء الحماقي، إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحه متمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس تأهيل عسكري للمساهمة في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث، والارتقاء بمستوى الشباب إلى مستويات تتماشى مع متطلبات العصر والمتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصرنا الحبيبة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفًا أن ذلك سوف يكون من خلال تنظيم زيارات للوحدات العسكرية والمشروعات التنموية وإقامة الندوات التثقيفية وحضور المعارض، وتأهيل المتفوقين لإقامة دورات بمعهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى عرض المواد الفيلمية والكرتونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإلقاء الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الحماقي، أن العلم هو السبيل والغاية التي نسعى إليها دائمًا لدعم مسيرتنا نحو التنمية والتطور وتعزيز قدرات وطاقات الطلاب إلى الإيجابية للعمل على التقدم والازدهار.

وأوضح، أنه في إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالأجيال الجديدة، فإن القوات المسلحة لا تتدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم لأبنائها الطلاب، موجهًا تحية تقدير واحترام إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.