وزير الدفاع الصيني يستقبل وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كيسنجر

التقى وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، اليوم الثلاثاء، فى بكين بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن لى شانجفو استقبل كيسنجر ، البالغ من العمر مئة عام، في العاصمة الصينية اليوم.

فى الوقت ذاته ذكرت الأنباء أن وزير الدفاع الصينى أعرب خلال الاجتماع عن أمله فى أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لتعزيز التطور السليم والصحيح للعلاقات بين الجيشين.

ونقل عن كيسنجر قوله في بيان رسمي باللغة الصينية، إن التاريخ أثبت على نحو متكرر أنه لا يمكن لكل من الولايات المتحدة والصين التعامل مع كل منهما الآخر كخصم.