أمين المؤتمر السادس للصحفيين: إطلاق موقع إلكتروني لطرح مشكلات الصحفيين الشهر المقبل

قال الأمين العام للمؤتمر السادس للصحفيين، وحيد عبدالمجيد، إنه ابتداءً من الشهر المقبل سيتم إنشاء موقع إلكتروني لزيادة تفاعل الصحفيين مع المؤتمر، وطرح المشكلات والعمل على حلها جميعًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس الذي عُقد اليوم في نقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وأمين العام للمؤتمر، بالإضافة إلى منسقي اللجان.
وأضاف عبدالمجيد: "آمل أن نستطيع خلال الفترة القصيرة المتبقية حتى أول أكتوبر أن نعمل على التجهيز لمؤتمر ناجح وفعّال بقدر الإمكان، ليكون فرصة للتوافق بين الصحفيين من مختلف الأجيال والاتجاهات، ومعالجة جميع المشاكل وأبعادها".
وتابع الأمين العام للمؤتمر: "يجب وضع برنامج عمل للوصول إلى المؤتمر وبرنامج ينبعث عنه، حيث يشمل الأول التفاصيل والمشاكل الواقعة. نحن الآن في مرحلة وضع هذا البرنامج للتحضير للمؤتمر، ويجب علينا التعاون والمشاركة جميعًا".
وأردف: "نطمح أن يؤدي المؤتمر إلى وضع برنامج عمل يمكننا العمل به بعد انتهائه، خلال السنوات المقبلة، وفقًا للظروف والمشاكل الحالية".
واستطرد قائلاً: "هناك اتفاق على 3 محاور: مستقبل الصحافة، تشريعات الصحافة، واقتصاديات الصحافة. هذه المحاور متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، ونحن بحاجة، مهما كان التداخل، إلى وضع برنامج لكل مسألة يعالجها بشكل مناسب ويضعها في سياقها الصحيح بالنسبة للقضايا الأخرى".
وأكد: "نرغب في وضع آلية عمل محددة للمؤتمر، حيث هناك اقتراحات بتخصيص كل يوم لمحور معين وعقد الجلسات المخصصة له، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى بتنظيم ورش عمل أو جلسات للعمل على الثلاثة محاور في نفس الوقت".
وختم قائلاً: "يتيح الاقتراح الثاني فرصًا أكبر للتفاعل، بينما الأول يجعل الجميع مشاركين في كل أعمال المؤتمر".