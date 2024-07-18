أمين المؤتمر السادس للصحفيين: إطلاق موقع إلكتروني لطرح مشكلات الصحفيين الشهر المقبل

قال الأمين العام للمؤتمر السادس للصحفيين، وحيد عبدالمجيد، إنه ابتداءً من الشهر المقبل سيتم إنشاء موقع إلكتروني لزيادة تفاعل الصحفيين مع المؤتمر، وطرح المشكلات والعمل على حلها جميعًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس الذي عُقد اليوم في نقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وأمين العام للمؤتمر، بالإضافة إلى منسقي اللجان.

وأضاف عبدالمجيد: "آمل أن نستطيع خلال الفترة القصيرة المتبقية حتى أول أكتوبر أن نعمل على التجهيز لمؤتمر ناجح وفعّال بقدر الإمكان، ليكون فرصة للتوافق بين الصحفيين من مختلف الأجيال والاتجاهات، ومعالجة جميع المشاكل وأبعادها".

وتابع الأمين العام للمؤتمر: "يجب وضع برنامج عمل للوصول إلى المؤتمر وبرنامج ينبعث عنه، حيث يشمل الأول التفاصيل والمشاكل الواقعة. نحن الآن في مرحلة وضع هذا البرنامج للتحضير للمؤتمر، ويجب علينا التعاون والمشاركة جميعًا".

وأردف: "نطمح أن يؤدي المؤتمر إلى وضع برنامج عمل يمكننا العمل به بعد انتهائه، خلال السنوات المقبلة، وفقًا للظروف والمشاكل الحالية".