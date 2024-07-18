فون دير لاين: مستعدة لقيادة المعركة ضد التطرف السياسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها مستعدة لقيادة المعركة ضد القوى السياسية المتطرفة، وذلك في خطاب أمام البرلمان الأوروبي.

وذكرت فون دير لاين، فيما طلبت من النواب منحها ولاية ثانية في تصويت يجري اليوم الخميس: "لن اسمح أبدا أن يصبح الاستقطاب المتطرف لمجتمعاتنا أمرا مقبولا.. ولن اقبل أبدا أن يدمر الديماجوجيين والمتطرفين أسلوب حياتنا الأوروبي".

وأثنت فون دير لاين، على أوروبا التي برزت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووصفت الأمر بأنه "أفضل نسخة في التاريخ".

وقالت إنها لن تقف تشاهدها وهي تتمزق من الداخل أو من الخارج.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي الذي صار الآن يضمن مجموعتين جديدتين من اليمين المتطرف، إنها مستعدة للعمل مع كل القوى الديمقراطية تحت هذه القبة للوقوف ضد التطرف السياسي.