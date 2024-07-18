 مجلس التعاون الخليجي: قرار الكنيست الإسرائيلي يعد انتهاكا للقرارات الدولية والأممية - بوابة الشروق
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مجلس التعاون الخليجي: قرار الكنيست الإسرائيلي يعد انتهاكا للقرارات الدولية والأممية


نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 4:43 م

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة قرار الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال في بيان، اليوم الخميس، إن «قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد رغبتها ومضيها قدماً في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر؛ الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع، وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة.

وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة كافة.

 


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