الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الألومنيوم في الكأس

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اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة الألومنيوم التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس ‏مصر.‏

الأهلي يواجه فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من الموسم الحالي لبطولة كأس ‏مصر‎.‎

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف ‏عليها الجهاز الفني.‏

واكتفى أحمد عبد القادر لاعب الفريق بأداء جلسةعلاج طبيعي في الجيم، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.‏