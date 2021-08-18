السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

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تمت السيطرة على الحرائق التي اجتاحت مساحات حرجية قرب القدس منذ عصر الأحد، وفق ما أعلنت أجهزة الإطفاء الثلاثاء.

وجاء في بيان عن أجهزة الإطفاء: "بعد جهود استمرت 52 ساعة تمت السيطرة على كل الحرائق قرب القدس".

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه تم احتواء حرائق الغابات التي كانت تستعر على التلال القريبة من القدس وذلك بعد جهود بذلتها أطقمها ورجال إطفاء فلسطينيون وسلاح الجو.

وتم إجلاء مئات العائلات من عشر قرى غربي القدس في الأيام الثلاثة الماضية، وأتت الحرائق على 2500 هكتار من الأراضي الحرجية من دون أن تؤدي إلى وفيات وفق أجهزة الإطفاء.

ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين في الحرائق التي كانت الأسوأ في منطقة القدس منذ سنوات.

والثلاثاء ساعد عناصر إطفاء فلسطينيون أجهزة الإطفاء الإسرائيلية في إخماد النيران، ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالمبادرة متوجها بالشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء في تغريدة أطلقها غانتس بالعربية: "أريد أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا لمساعدة إسرائيل اليوم، فالتضامن المتبادل وإنقاذ الأرواح هما مصلحتان مشتركتان لنا جميعا".

بدوره أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي أجرى جولة بالمروحية فوق المنطقة التي اجتاحتها الحرائق، بجهود عناصر الإطفاء شاكرا لهم "تفانيهم ومهنيتهم".

وشارك في الإطفاء 1500 عنصر و20 طائرة أجرت أكثر من 400 طلعة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهد حوض المتوسّط حرائق عدة، خصوصا في اليونان وتركيا والجزائر حيث قضى عشرات الأشخاص.