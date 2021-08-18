الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية: لم أحصل على دروس خصوصية

قالت الطالبة ندى حربي حسن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية، إنها كانت تذاكر طوال الوقت، نافية حصولها على دروس خصوصية حتى لا تُثقل على كاهل والدها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن والدها يعمل كمدرس للدراسات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يمنع فكرة إعطاء دروس خصوصية للآخرين بالرغم من ذلك.

وأشارت إلى أنها طلبت من مؤسسة حياة كريمة فرصة عمل أثناء دراستها حتى تستطيع التكفل بمصروفاتها ومساعدة والدها؛ لأنها لا تفضل تلقي مساعدات مالية، لافتة إلى أنها ترغب في استكمال الدراسة بمعهد فني صحي.

وتكفلت مؤسسة حياة كريمة، بمصاريف الطالبة ‏ندى حربي حسن محمد، ابنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.