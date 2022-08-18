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هشام عباس: جمهور مهرجان القلعة للموسيقى مصريين بجد

أحمد علاء
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 4:09 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 4:09 ص

وصف المطرب هشام عباس، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بأنه مهم جدا بالنسبة له.

وقال خلال مقابلة مع قناة الحياة، على هامش افتتاح المهرجان، مساء الأربعاء: "أنا بحب القلعة وأتفرج عليها.. بحب الجزء ده من تاريخ مصر اللي فيه المباني الشاهقة وبتعبر عن العراقة".

وأضاف: "القلعة دايما حلوة ومشرقة وجميلة، ولما بيكون فيه مهرجان زي مهرجان المحكى في القلعة الجمهور اللي بيحضر بيكون مختلف عن الجمهور اللي بيجي النوادي والمسارح.. تحس إنهم مصريين بجد".

ولفت إلى انخفاض سعر التذكرة حيث تبلغ 20 جنيها فقط، ما يعني أن أسرة بأكملها يمكنها حضور المهرجان.

وعبر عن سعادته الغامرة لحفظ أغنياته من قبل الجمهور خلال الحفل، معقبا: "ده رضا وكرم كبير من ربنا.. الناس لسه حافظة الأغاني بتاعتي وبتسمعها وده مفرحني جدا".

 

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