أصدرت شبكة «الجزيرة»، اليوم الخميس، بيانًا بعد مرور 100 يوم على اغتيال مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قائلة إن «مرور 100 يوم على اغتيال الصحفية، يكشف زيف رواية إسرائيل، ومحاولة الإفلات من العقاب».

وأضافت في بيانها، أن «التحقيقات المستقلة عززت التأكيدات بأن شيرين أبو عاقلة استُهدفت عمدا من الاحتلال الإسرائيلي»، لافتة إلى أنها «ستواصل المضي في إجراءات تقديم ملف قضية شيرين كاملا، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».

وتابعت: «نواصل المضي في إجراءات تقديم ملف قضية شيرين كاملا، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعمدها استهدافها وقتلها».

وكشف موقع «أكسيوس» عن طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل، إعادة النظر في تكتيكات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب موقع «أكسيوس»، بعد وقت قصير من لقائه مع عائلة أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في واشنطن في يوليو، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وطالب بنشر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الصحفية في أقرب وقت ممكن.

وقال الموقع: «طلب أيضا مراجعة قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك سيكون خطوة مسؤولة في قضية أبو عاقلة».

كما أخبر بلينكن جانتس أنه، في رأيه، إما أن قواعد الاشتباك في ذلك اليوم لم تحترمها إسرائيل على الإطلاق، أو أنها «بحاجة إلى مراجعة». وأشار وزير الخارجية في المحادثة إلى أن الصحفية المتوفاة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص، مما يدل على ارتباطها بالصحافة.