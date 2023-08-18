علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على قرار النقابة بإيقاف مطرب المهرجانات كزبرة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بإذن الله، بداية المذبحة لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصة التي اعطيناها لهم، لكي يثبتوا أنهم أشخاص سوية".



وأضاف نقيب الموسيقيين: "القذارة والرداءة مكانها الوحيد هو سلة القمامة، وليس المجتمع المصري، وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنيه وهم معلومون لدينا بالإسم".

وقرر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، بسبب نشر الأخير فيديو تحت مسمى «عليا الطلاق» والذي حمل صورا للعالم أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر، كما طالب النقيب الشئون القانونية بتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات.

وجاء في بيان النقابة: «بناء علي ماورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظ خادش تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير ب(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور احمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلميه التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكلمه قرر النقيب العام ايقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠».

وأضافت النقابة في بيانها: «مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، مع التنبيه على المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعيه وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن».

وذكرت النقابة: «يهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية، وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك».