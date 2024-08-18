سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحدوث تفجير قوي بشاحنة في تل أبيب ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح متوسطة.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، إنّ الشرطة وحهاز الشاباك يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب واحتمال أن تكون ما تسمى بعملية تخريبية.

وذكرت تقارير عبرية أنه تم إغلاق طرقٍ وشوارع في تل أبيب في أعقاب التفجير.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من مقتل حارس أمن إسرائيلي، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء تعرضه للضرب على رأسه بمطرقة، قرب مستوطنة كدوميم، المحاذية لمدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنّ حارس الأمن الذي أصيب بجروح حرجة جراء تعرّضه لضرب بمطرقة على رأسه، من قبل عامل فلسطيني، توفي، فيما لا يزال المنفذ طليقًا.

وأضافت أن قوات من الجيش تواصل أعمال التمشيط بحثا عن المنفذ الذي أخذ سلاح حارس الأمن ولاذ بالفرار مستقلا سيارة إسرائيلية.