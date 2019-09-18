بركات: كل الأسباب المعلنة لاعتزالي غير صحيحة وجملة واحدة وراء قراري

أكد محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق، أنه لم يعلن حتى عن السبب الحقيقي لاعتزاله لعب كرة القدم.

وقال محمد بركات عبر لقاء له على قناة النادي الأهلي: "الأسباب المعلنة عن اعتزالي هو الكلام المعتاد إني مللت وأريد ان أرتاح ولن أنتظر مطالبة الجماهير لي بالاعتزال.

وواصل: "الأسباب الحقيقية هي جملة قيلت لي لم يكن من المفترض ان تقال لي بعد 10 سنين لعب".

وأضاف: "شخص معين قال لي هذه الجملة ثم قررت أن أعتزل كرة القدم، وانا لن أقول هذه الكلمة حتى لا تحدث مهاترات كثيرة".

وأتم: "محمد يوسف هو اكثر شخص تمسك بوجودي في الأهلي ولو حتى لموسم آخر أخير، أنا أشكره جدًا على حديثه الكثير معي وتقديره لي في وقتها والذي لم أراه من أشخاص اخرين".