ليبيا تطلب مساعدة الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء على الدستور

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الأمم المتحدة بمساعدة الشعب الليبي في اختيار دستوره باستفتاء طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء اليوم الخميس، أكد المشري على "أهمية تمثيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أي حوار يتم فيه مناقشة العملية الدستورية، بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية، والتمهيد لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبقا لأحكامه حتى تكون مقبولة من جميع الليبيين"، وفق الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعزز المشري طلبه هذا بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2144 لسنة 2014م، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة المتعلقة بليبيا.

وقال المشري: "إن هذا الطلب يأتي بسبب أهمية المسار الدستوري واعتباره الركيزة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا، واستنادا على شرعية أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتبارها هيئة منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً من الشعب، أوكل إليها صياغة مشروع الدستور الليبي بقصد عرضه على الاستفتاء العام"، مذكرا بإقرار مشروع الدستور بأكثر من ثلثي أعضاء هذه الهيئة، التي تم تمثيل كل الدوائر الانتخابية والمناطق الجغرافية فيها، مما أكسبه الشرعية الدستورية المطلوبة.

وعزز هذه الشرعية حكم المحكمة الليبية العليا الصادر في 2017 القاضي بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا الشعب عبر استفتاء عام، وللشعب فقط قبول مشروع الدستور أو رده.