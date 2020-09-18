إطلاق اسم أحد ضحايا الخلية النازية الإرهابية في ولاية هيسن على ميدان بمدينة يينا الألمانية

قررت سلطات مدينة يينا بولاية تورينجن الألمانية إطلاق اسم بائع الزهور التركي المولد أنور شيمشك من ولاية هيسن اعتبارا من غد السبت على أحد الميادين تخليدا لذكرى ضحايا الخلية اليمينية النازية الإرهابية السرية قبل عشرين عاما.



كان شيمشك تعرض للقتل بعد إطلاق النار عليه قبل عشرين عاما في نورنبيرج، حيث كان أول ضحية من عشر ضحايا للخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة.



وكان الجناة الرئيسيون المنتمون للخلية السرية النازية اختفوا في التسعينيات من القرن الماضي بولاية سكسونيا شرقي البلاد.



ومن المتوقع أن تشهد عائلة الضحية والقنصل العام التركي سردار دنيز إطلاق اسمه على الميدان الذي يقع في ثاني أكبر مدينة في ولاية تورينجن.



وقال رئيس وزراء تورينجن بودو راميلوف وهو من حزب اليسار الألماني اليوم الجمعة وقبل إقامة الحدث: "هذا المكان سيمثل ذكرى لتكريم أنور شيمشيك".



وأضاف راميلوف: "غير أنه يمثل أيضا حقيقة أن عقيدة القتل التي تتبناها التيارات العنصرية وإرهاب اليمين لم يتم التخلص منها بعد، وأن دراسة موضوع الخلية النازية الإرهابية لم تكتمل أبدا بعد".