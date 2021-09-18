آلاف الصيادين في فرنسا يحتجون على حظر صيد الطيور

خرج آلاف الأشخاص في مناطق مختلفة من فرنسا إلى الشوارع اليوم السبت احتجاجا على حظر الصيد التقليدي للطيور، وقالت الشرطة إن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير.

وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب إلغاء تصاريح صدرت لصيد 115 ألف طائر، باستخدام التقنيات التقليدية مثل الشباك أو الأقفاص.

وفي يونيو، قالت المحكمة الإدارية العليا إن استخدام قضبان الغراء لصيد الطيور، كما يمارس في بعض أجزاء جنوب فرنسا، غير قانوني، ويتم اصطياد الطيور تقليديا عن طريق تلطيخ أغصان الأشجار بالغراء.

لكن قبل ثلاثة ايام من المظاهرات رفعت وزارة البيئة فى باريس مؤقتا جزءا من الحظر المفروض على صيد الطيور ذات التقنيات التقليدية فى بعض المناطق.

ومن المقرر أن يتوصل القضاء الآن إلى تقييم نهائي حول ما إذا كانت تقنيات الصيد التقليدية تتفق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن أكثر من مليون شخص في فرنسا لديهم رخصة صيد، وفقا لجمعية الصيد في البلاد.