كونتكت للوساطة التأمينية تتألق كشريك رسمي في ملتقى رانديڤو للتأمين وإعادة التأمين 2023

شاركت شركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، ذراع الوساطة التأمينية بمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، بنجاح في ملتقى "رانديڤو للتأمين وإعادة التأمين" لعام 2023 المقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023، المنعقد بمدينة شرم الشيخ والذي يعد واحدًا من أهم الأحداث في صناعة التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة "كونتكت للوساطة التأمينية" في هذا الملتقى كشريك رسمي، حيث قدمت مساهمة قيمة من خلال شراكتها في هذا الحدث الهام.

وأوضحت "كونتكت للوساطة التأمينية" في بيان لها أصدرته صباح اليوم إلي أنها هي شركة رائدة في مجال الوساطة التأمينية والاستثمارات المالية، وتلتزم بتقديم خدمات تأمينية عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن مشاركتها الفعّالة في مؤتمر "رانديڤو" بشرم الشيخ الخامس، تؤكد مكانتها كشركة رائدة ومبتكرة في صناعة التأمين والاستثمار.

ومن جانبها، أوضحت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين هذا العام يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات العالمية مع الكيانات المحلية، مشيرة إلى أن "كونتكت للوساطة التأمينية" منذ نشأتها عام 2014 تعمل دائما على التطور واكتساب الخبرة لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

وكشفت العضو المنتدب لشركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، إلى أن الشركة تمثل عنصراً أساسياً في بنية مجموعة "كونتكت المالية القابضة"، حيث تقدم خدمات الوساطة التي تعزز من التواصل بين كل شركات التأمين في السوق المصري وعملائها ومقدمي الخدمات التأمينية.

وأكدت بريك أنه بفضل هذا التكامل، تستطيع لشركة "كونتكت للوساطة التأمينية" تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم خدمات التأمين والاستثمار لعملائها.

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر بشرم الشيخ، أشار سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، إلى أهمية التعاون والتواصل بين الشركات والخبراء في صناعة التأمين، موضحاً أن التحولات السريعة في الاقتصاد والتكنولوجيا تطرح تحديات جديدة أمام قطاع التأمين.

وأضاف زعتر أن مشاركة شركة "كونتكت للوساطة التأمينية، في هذا المؤتمر الذي يعد ملتقي دولي، نجدد التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه شركات وساطة التأمين في تحقيق التكامل والتنسيق الفعال والعمل مع جميع شركات التأمين في السوق المصري بل والإقليمي والدولي.

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "كونتكت المالية القابضة" عن أن قطاع التأمين واجه العديد من التحديات العالمية وهذا يستدعي أن يكون هناك رغبة في رسم خريطة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأحداث العالمية.

كما أوضح زعتر أن الملتقى يستهدف تبادل المعلومات والمقترحات حول رؤية شركات التأمين وإعادة التأمين بعد تأثرها عالميا بحالة الوضع الاقتصادي العالمي، مؤكدا التزام الشركة بتوفير منتجات تأمينية مبتكرة وخدمات مخصصة ومتميزة لتلبية احتياجات العملاء وتساهم في تحقيق الأمان المالي والحماية الشاملة لهم.