خالد الغندور: نجم سبورتنج براجا على رادار الأهلي

فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع المغربي أمين الوزاني، لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة «المحور»:" حدث اجتماع بين محمود الخطيب ومارسيل كولر وسامي قمصان، وتم خلاله الحديث عن الطلبات التي تم تنفيذها من جانب الأهلي لكولر، والتي لم تنفذ مثل ضم التونسي محمد على بن رمضان".

أضاف خالد الغندور:" تم عرض المغربي أمين الوزاني، لاعب نادي سبورتنج براجا البرتغالي الحالي على مسؤولي الأهلي من قبل وكيل مارسيل كولر، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية".

أشار الغندور:" تم بيع أمين الوزاني إلى نادي براجا البرتغالي من نادي جانجون الفرنسي بمبلغ 3.5 مليون يورو، ولكن اللاعب لم يؤد بشكل جيد مع الفرقه والمدرب غير مقتنع به".

أكد الغندور:" النادي منفتح على فكرة رحيله بسبب عدم قناعة المدير الفني به، فهل ممكن لاعب بمبلغ 3 ميلون ونصف يورو يأتي إلى النادي الأهلي".

أتم خالد الغندور:" تم عرض اللاعب على النادي الأهلي من قبل وكيل كولر نفسه، وهو أحد الخيارات المطروحة".