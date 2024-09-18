صحة غزة: حصيلة ضحايا العدوان تتجاوز 95 ألفا و500 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ348 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدًا، و54 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 41 ألفًا و272 شهيدًا، و95 ألفًا و551 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وانتشلت الطواقم الطبية، اليوم الأربعاء، 10 شهداء من مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، بانتشال جثامين 5 شهداء من منازل استهدفها الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أنها انتشلت أيضا خمسة شهداء آخرين جراء قصف للاحتلال لمنطقة خربة العدس يوم أمس.

كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة الزهراء بمخيم النصيرات، فيما استهدف طيران الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في شرق مخيم جباليا نيرانها صوب أراضي ومنازل المواطنين شمال غزة.