ميتا تكشف عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحكم عبر حركات المعصم

الخميس 18 سبتمبر 2025
د ب أ
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 4:26 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 4:26 ص

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن شاشة صغيرة ويمكن التحكم بها عن طريق سوار عصبي على المعصم يتيح التحكم فيها بحركات بالكاد يمكن ملاحظتها.

ويواصل زوكربيرج الترويج لهذه النظارات كخطوة جديدة في تفاعل الإنسان مع الحاسوب، متجاوزا لوحات المفاتيح والشاشات اللمسية والفأرة.

وقال: "النظارات هي الشكل الوحيد الذي يتيح للذكاء الاصطناعي أن يرى ما تراه، ويسمع ما تسمعه، وفي النهاية يُنتج ما تريد إنتاجه، سواء صورا أو فيديو".

تحمل النظارات الجديدة اسم "ميتا راي بان ديسبلاي" ، وستتوفر في 30 سبتمبر بسعر 799 دولارا.

ومثل غيرها من شركات التكنولوجيا، قامت ميتا باستثمارات ضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيف أفضل الكفاءات برواتب مرتفعة للغاية.

