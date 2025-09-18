أطلقت فلسطين، الخميس، المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل بعنوان "رؤية فلسطين نحو المستقبل 2050".

جاء ذلك في مؤتمر عقد في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء، والطواقم الفنية.

وقال مصطفى في كلمة له إن إطلاق المخطط الوطني هو "إعلان عن إرادة شعب مصمم على البقاء، وإرادة دولة قادرة على البناء، وهو ليس مجرد وثيقة فنية، بل رؤية وطنية شاملة تمتد حتى عام 2050".

وأضاف: "يغطي المخطط رؤيةً متكاملة للدولة التي نريد، بما في ذلك شبكات المواصلات، والاتصالات، ومصادر المياه، والطاقة، ومناطق التنمية الاقتصادية، والمراكز الحضرية الجديدة، والمرافق الحيوية على المستوى الوطني لضمان التكامل بين مختلف القطاعات ومناطق دولة فلسطين في المحافظات الشمالية بما يشمل القدس، والمحافظات الجنوبية (غزة) والممر الرابط بينهما".

وأشار مصطفى إلى أن المخطط المكاني يضع أمام القيادة ثلاث مهمات محددة يتم العمل على إنجازها على ثلاث مراحل: "مرحلة التحضير لتجسيد الدولة، مرحلة تجسيد الدولة بما يسمح به الظرف الحالي، ثم مرحلة استكمال بناء الدولة بعد زوال الاحتلال".

وتابع: "هذا المخطط لا ينفصل عن واقعنا الصعب اليوم، بل ينطلق منه، ليضع تصورات عملية، وخططا ناجعة للتنمية المتوازنة، مع الاستمرار في مواجهة التحديات، وبما يشمل مُواءَمتِهِ للمعطيات التي قد تنشأ على الأرض حال انتهاء الحرب على قطاع غزة".

ولفت إلى أن "أهمية المخطط أنه يؤكد أن شعبنا وهو يعيش تحت نار الحرب والحصار لا يكتفي بالصمود في الحاضر، بل يخطط أيضا للمستقبل، وإنه إطار وطني جامع للتنمية، ومرجع للسياسات، وأداة لتوجيه الجهود نحو بناء دولة قادرة على الصمود والازدهار".

من جانبه، قال القائم بأعمال ممثلية النرويج إيريك بيغراف في كلمة له: "لطالما دعمت النرويج التنمية الفلسطينية، ونحن فخورون بكوننا شركاء للسلطة الفلسطينية في التخطيط المكاني منذ بداية عام 1995، حيث كان هذا المشروع الأول للنرويج في فلسطين، وهذا أيضًا مؤشر على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة".

وأضاف: "في عام 2024، اعترفت النرويج بدولة فلسطين، وفعلنا ذلك إيمانًا منا بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وبقدرتهم على بناء مستقبلهم ليس بالكلام فحسب، بل في الطرق والمدارس والمساكن والأماكن العامة".

وتابع: "مع اقتراب موعد اجتماع لجنة المانحين والجمعية العامة للأمم المتحدة، تُرسل هذه الخطة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي أن فلسطين لا تنتظر الاعتراف، إنها تعمل بنشاط على بناء مؤسسات دولة ذات سيادة، وبالنسبة للدول التي تفكر في الاعتراف بدولة إسرائيل يُعدّ هذا تأكيدًا قويًا على استعدادها وعزمها".

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​