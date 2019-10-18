 مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 2:06 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 2:06 م

لقي 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.. دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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