 المغرب: تسجيل 2721 إصابة و50 وفاة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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المغرب: تسجيل 2721 إصابة و50 وفاة بكورونا في 24 ساعة

وزارة الصحة المغربية - ارشيفية
وزارة الصحة المغربية - ارشيفية
الرباط - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 8:29 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 2721 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 173.632 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2.866.549 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2928 حالة، كما تم تسجيل 2591 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 143.972.

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