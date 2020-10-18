رئيس مجلس الشيوخ: كان لا بد من ثورة تشريعية في ظل التطور الجاري

عبدالوهاب عبدالرازق: انعقاد مجلس الشيوخ خلال 40 يوما

أعرب عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تفاؤله بالمجلس، من خلال تحقيق ما يسمو بالبلد.

وقال «عبدالرازق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، إن مجلس الشيوخ يضم مجموعة متناغمة ومتنوعة في كل النخصصات، معربًا عن تمنياته أن تنجز كل اللجان ما ينتظره الشعب المصري.

وأضاف أن غرفتي مجلس الشيوخ والنواب متكاملتين، متابعًا: «البلد تتطور وتكثر الخطى، لذا كان لا بد أن يتبعها ثورة تشريعية».

ولفت إلى أنه قد يكون هناك اختلافًا بين أعضاء مجلس الشيوخ، لكنه سيفيد في الاتجاهات كافة، نافيًا انحيازه لحزب مستقبل وطن، بل للرأي الآخر.

وكشف أن مجلس الشيوخ سينعقد مرة أخرى خلال ما يقرب من أربعين يومًا، مضيفًا: «سننطلق بلائحة جديدة، على نفس وتيرة الموجودة مسبقًا».

وانتُخب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مساء الأحد، رئيسًا للمجلس، بعد اختيار غالبية الأعضاء له.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، منذ قليل، اليمين الدستورية، وفقًا للنص الدستوري، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».