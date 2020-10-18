رئيس النواب يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ

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بعث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.

وجاء نص البرقية كالتالي:

" السيد المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس مجلس الشيوخ - الموقـــر

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،

فيطيب لنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني‏.

وإنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس.‏

راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏

كلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم.‏"