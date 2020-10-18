ترينيداد وتوباجو سترسل بعثة إلى فنزويلا لمعاينة ناقلة النفط العائمة «أوناريما»

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أعلنت حكومة ترينيداد وتوباجو أنها سترسل بعثة، يوم الثلاثاء المقبل، لمعاينة ناقلة "أوناريما" العائمة لتخزين وتفريغ النفط التي تواجه خطر الغرق.

وكانت حكومة فنزويلا، سمحت في البداية بإرسال بعثة لمعاينة الناقلة في سبتمبر الماضي، ولكنها تراجعت عن قرارها في وقت لاحق.

وقالت وزارة خارجية ترينيداد وتوباجو في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إن حكومة ترينيداد وتوباجو "تصر على مخاوفها بشأن التهديد الذي يواجه البيئة وتواصل البحث عن الأفضل لمواطنينا في هذا الشأن".

وأضاف البيان أن حكومة ترينيداد ترغب في معاينة الناقلة في "أقرب وقت ممكن".

ومنذ 3 سبتمبر، تواجه فنزويلا صعوبة في إفراغ ناقلة النفط المعرضة لخطر الغرق.