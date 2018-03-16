برلماني أوروبي بارز يتهم جونسون بالتصرف بشكل غير مسؤول في الخلاف حول البريكست

اتهم زعيم المحافظين في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون، بالافتقار إلى المسؤولية في النزاع القائم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال فيبر، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي وينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية لصحف مجموعة "فونكه" في نسختها الإلكترونية التي نشرتها اليوم الأحد، والتي سيتم نشرها في النسخ المطبوعة غدا الاثنين: "إنه تصرف غير مسؤول من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن يعول دائما على ألعاب سياسية بدلا من التفاوض في الموضوع بشكل جدي".

يُذكر أن جونسون صرح أول أمس الجمعة بعد القمة الأوروبية بأنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي ليس مهتما بإبرام اتفاقية تجارة حرة كما هو مأمول من جانب بريطانيا، وأن الأمر ذاته يسري مع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا.

ومن جهته، قال فيبر، لمجموعة "فونكه" الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى أبدا عن سلامة السوق الداخلية، موضحا: "كل من يرغب في بيع منتجاته لدينا، يتعين عليه الالتزام بمعاييرنا. لن يكون هناك سنغافورة ثانية على عتبة أبوابنا".

وأكد البرلماني الأوروبي البارز أيضا أنه لم يتم إبرام اتفاقيات مع شركاء لا يتعاملون مع الاتفاقات القائمة على محمل الجد، ذاكرا أن الاتحاد الأوروبي يظل مستعدا للتفاوض، مردفا: "إننا نسعى لإبرام اتفاقية، إننا نسعى لشراكة وثيقة في المستقبل".