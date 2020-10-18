 الصحة الهندية تسجل 61 ألفا و871 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الهندية تسجل 61 ألفا و871 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 7:42 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 7:42 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61 ألفا و871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1033 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و494 ألفا و551 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 114 ألفا و31 حالة.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

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