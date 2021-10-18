ناقد فني: منى زكي من أرقى الفنانات تعاملا مع مهرجان الجونة باحترافية

قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إن الفنانة منى زكي من أرقى الفنانات التي تتعامل مع مهرجان الجونة باحترافية كبيرة سواء على السجادة الحمراء أو على السوشيال ميديا تحديدًا.

وأضاف عبدالله غلوش، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الفنانة منى زكي سفيرة للنوايا الحسنة، ونظمت فاعليات وأنشطة خيرية كثيرة بمهرجان الجونة اليوم بالتعاون مع مجموعة من الفتيات.

وتابع أن الفنانة منى زكي خلال مرورها من على السجادة الحمراء تقوم بشيء جميل لا يقوم به غيرها من الفنانين وهو أنها تقول ان أقف على السجادة الحمراء لفيلم «كذا» وتنزل بالبوستر الرسمي للفيلم، على عكس فنانين كُثر يهتمون بإطلالة اليوم والحفلات الليلية.