وزير الصحة اليوناني: توقعات بظهور أدوية جديدة لعلاج كورونا أوائل 2022

قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إنه من المتوقع ظهور أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" في اليونان أوائل عام 2022 .

وأكد بليفريس، في تصريحات أوردتها صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الاثنين، الحاجة إلى تكثيف التطعيمات في البلاد، حيث لا تزال نسبة الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل أقل من 60%.

ونفى بليفريس، التقارير التي نُشرت مطلع الأسبوع الجاري وتفيد بأن الخبراء اليونانيين يدرسون اتخاذ تدابير أكثر صرامة في بعض المناطق المحددة بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وكان نائب وزير الصحة اليوناني مينا جاجا، قد قال الأسبوع الماضي إن الدولة تدرس كيفية طلب عقار شركة ميرك الذي يعالج أعراض فيروس كورونا.