وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض لقصف إسرائيلي على الأقل 4 مرات، في الأيام الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، مساء الثلاثاء: «المعبر تعرض للقصف 4 مرات، بينهم مرة عندما كنا نحاول إصلاح بعض الأضرار»، معلنًا إصابة 4 عمال مصريين في ذلك القصف.

ونوه أن «الطرق التي تصل بين مصر وقطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة وتحتاج إلى الإصلاح»، نافيًا وجود ممرات آمنة في الوقت الراهن، تتيح دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تصريحات سابقة نشره المتحدث الرسمي، حذر وزير الخارجية من أن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح غير مقبولة.

وأضاف أن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل، ولا يعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن مصر لم تغلق المعبر من ناحيتها.

وأكّد شكري التواصل المستمر مع الوكالات الأممية كافة لتأمين ممر آمن للمساعدات الإغاثية، مشددا على أنه لا يوجد حتى الآن أي نوع من التصريح لممر آمن من الجانب الآخر للمعبر.

وفي وقت سابق من اليوم، بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدما تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة، إن المعبر من الجهة الفلسطينية طاله القصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية لأكثر من مرة، ما يعيق عملية نقل المساعدات.

وأضافت أنّ الحالة التي أصبحت عليها الطرق بفعل الغارات على المعبر من الجانب الفلسطيني تقلل من فرص نقل المساعدات مع فتح المعبر.