إسبانيا تشيد بقرار الحوار السياسي الليبي إجراء انتخابات العام المقبل

أعربت الحكومة الإسبانية، عن ترحيبها بقرار منتدى الحوار السياسي الليبي الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأربعاء.



وشجعت الحكومة الإسبانية، المشاركين في المنتدى، على الحفاظ على روح التوافق هذه في الدورات المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول التحضير للانتخابات والقرارات المحورية الأخرى.



كما أشادت الحكومة بالمساهمة المهمة في المنتدى من جانب الـ17 امرأة اللاتي شاركن، وأعلن توصياتهن لزيادة دور المرأة في السياسة في ليبيا.



وجددت إسبانيا تقديرها لتفاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في البحث عن حل سياسي يوفر للشعب الليبي أفقًا للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا موحدة.