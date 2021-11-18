زوجان إسرائيليان يعودان إلى بلدهما بعد احتجازهما في تركيا

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وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الخميس، زوجان إسرائيليان كان تم احتجازهما في تركيا لتصويرهما منزل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان قد تم إلقاء القبض عليهما قبل ثمانية أيام، وأفرجت السلطات في تركيا عنهما قبل ساعات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد صباح اليوم أن الزوجين في طريق عودتهما لإسرائيل.

وتقدما بالشكر للرئيس التركي وحكومته على تعاونهم.

وكان الزوجان قد سافرا إلى تركيا للاحتفال بعيد ميلاد، وأقاما بأحد فنادق مدينة إسطنبول.

ويحظر عموما في تركيا التقاط صور لمواقع عسكرية أو أمنية بدون تصريح.