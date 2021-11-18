وفاة فلسطيني معتقل منذ 13 عاما في سجون إسرائيل

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أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، وفاة فلسطيني من سكان قطاع غزة معتقل منذ 13 عاما في سجون إسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن المعتقل سامي العمور /39 عاما/ توفي أثناء علاجه في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي متأثرا بمعاناته من مشكلة خلقية في القلب "تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي".

وأوضح أن العمور كان يقضي حكما بالسجن 19 عاما، وتم اعتقاله في عام 2008 ، وطوال هذه السنوات تم منعه من زيارة العائلة، باستثناء والدته التي تمكنت من زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط.

واعتبر نادي الأسير العمور "ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي التي تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى".

وارتفع عدد المعتقلين الذين قضوا داخل سجون إسرائيل إلى 227 منذ عام 1967، منهم 72 نتيجة للإهمال الطبي بحسب نادي الأسير، الذي طالب بتدخل دولي لـ"وقف هذه الجريمة الممنهجة والمستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين".

من جهته، صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع بأن وفاة العمور داخل سجون إسرائيل "جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية بممارسة الإهمال الطبي".

وتعتقل إسرائيل حاليا نحو 4650 فلسطينيا منهم 34 سيدة، ونحو 160 طفلا، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.