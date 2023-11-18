منتخب مالي يهزم تشاد بثلاثية في تصفيات مونديال 2026

فاز منتخب مالي على ضيفه منتخب تشاد 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مالي عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، قبل أن يدرك ماريوس موانديلماجي التعادل لتشاد في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 77 سجل يوسف نياكاتي الهدف الثاني للمنتخب المالي، فيما أضاف زميله إبراهيما سيسوكو الهدف الثالث في الدقيقة81.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت بلقاء فاز فيه منتخب جزر القمر على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى 4 /2، فيما فاز منتخب غانا على مدغشقر 1 /صفر، في وقت سابق من اليوم الجمعة.