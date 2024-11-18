انطلاق قمة العشرين في البرازيل تحت شعار «كوكب عادل ومستدام»

تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الاثنين، أعمال قمة مجموعة العشرين تحت شعار "بناء كوكب عادل ومستدام" حيث تتولى البرازيل الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.

يذكر أن ومجموعة العشرين هو منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يضم في عضويته تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول العشرين مجتمعة مع الاتحاد الأوروبي 84.65 تريليون دولار، وهو ما يمثّل 85% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في تصريحات صحفية اليوم، أن أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم في مدينة ريو دي جانيرو.

وكتب دا سيلفا عبر حسابه في منصة "إكس": "المهم هو أن 42 دولة ستشارك في قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وبالإضافة إلى مناقشة مكافحة الجوع والفقر، سنتحدث عن تحول الطاقة، وهو موضوع تتمتع فيه بلادنا بميزة كبيرة، فضلا عن الإدارة العالمية. الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح لضمان احترام قراراتها".

في سياق متصل حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، قادة دول مجموعة العشرين إلى بذل جهود " من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ COP29 المنعقد حاليا في باكو، مؤكداً: "لا يزال التوصل إلى نتيجة إيجابية في مؤتمر الأطراف COP29 في متناول اليد، لكن الأمر يتطلب جهودا قيادية وتنازلات من دول مجموعة العشرين"، بحسب AFP.