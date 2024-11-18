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انتخاب أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب الأردني

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 4:44 م

انتخب أعضاء مجلس النواب الأردني، الاثنين، النائب أحمد الصفدي، رئيسا للمجلس الـ20 في دورة العادية الأولى، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في المجلس.

وبحسب موقع قناة «المملكة» الأردنية، كان قد ترشح لموقع رئاسة المجلس بالإضافة إلى الصفدي، النائب صالح العرموطي.

ويلي ذلك، انتخاب النائبين الأول والثاني للرئيس، وانتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة، ثم انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

عقب ذلك، يجري انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي وقت سابق، افتتح الملك عبدالله الثاني، الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، بخطاب العرش السامي.

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